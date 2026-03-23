كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحركات جادة من جانب مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط آدم وارتون، نجم كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع “TEAMtalk”، يخطط يونايتد لتقديم عرض ضخم تتراوح قيمته بين 50 و60 مليون جنيه إسترليني، في خطوة تهدف لتعزيز خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه التحركات في ظل احتمالية رحيل النجم البرازيلي كاسيميرو بنهاية الموسم، ما يدفع إدارة النادي للبحث عن بديل شاب قادر على إضافة الجودة والحيوية لخط الوسط.

ويُعد وارتون، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي، ما يجعله هدفًا لعدة أندية تسعى لتعزيز صفوفها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.