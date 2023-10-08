مسئول بحكومة طالبان: الزلازل أودت بحياة نحو 2000 شخص

قال متحدث باسم حكومة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا"، اليوم الأحد، إن نحو 2000 شخص لقوا حتفهم عقب وقوع زلازل قوية في شرق أفغانستان أمس السبت.

وأكد عبدالواحد ريان، المسئول بوزارة الإعلام والثقافة، أن "عدد المصابين مرتفع للغاية".

ومن ناحية أخرى، يتواصل البحث عن الناجين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، قد قدر عدد القتلى بأكثر من 100 قتيل، مساء أمس السبت، وقال إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى، في ظل استمرار حصار العشرات من الأشخاص أسفل المباني المنهارة.

وأكدت السلطات، أن عدة قرى في إقليم هيرات الأكثر تضررا تدمرت بصورة كاملة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 4200 تضرروا، كما تدمر ما لا يقل عن 600 منزل، وقد استقبل أكبر مستشفى في عاصمة إقليم هيرات نحو 200 قتيل و700 مصاب، وفقا لمصادر طبية.

وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في نيويورك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب عن جزعه وتعازيه لأسر الضحايا المكلومة، ودعا جوتيريش المجتمع الدولي لدعم الشعب الأفغاني الذي تضرر من الزلزال، خاصة في ظل اقتراب موسم الشتاء.

من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأفغاني بلال سارواري مقاطع فيديو لأعمال الإغاثة بين المنازل المدمرة بالكامل عبر منصة "اكس"، وكتب: "الطبيعة الجميلة لإقليم هيرات تدمرت بسبب الزلزال القاسي الذي أدى لتدمير قرى بأكملها".

وتم تسجيل ما لا يقل عن 8 هزات على المنطقة الحدودية بالقرب من إيران، خلال فترة قصيرة صباح أمس السبت، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الهزات بأنها تتراوح ما بين 4.6 و6.3 على مقياس ريختر.

ووقعت الهزات شمال غرب بلدة هيرات على الحدود الأفغانية، على عمق نحو 10 كيلومترات.

كما شُعر بقوة الهزات في إيران، وتحدث سكان مدينة مشهد الإيرانية، التي يقطن بها أكثر من مليون نسمة، وتقع على بعد 300 كيلومتر من منطقة الزلزال، عن اهتزاز جدران منازلهم.