موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في المونديال

يستعد محبو كرة القدم لمتابعة واحدة من أبرز مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه نادي بايرن ميونيخ الألماني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويواجه نادي بايرن ميونيخ الألماني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في السابعة مساء يوم السبت القادم، على ملعب مرسيدس، في أتالانتا، وذلك لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد.

من جهته، تغلب نادي بايرن ميونيخ على فريق فلامينجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هارد روك.