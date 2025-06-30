بايرن ميونيخ يتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية بفوز مثير أمام فلامينجو

تغلب نادي بايرن ميونيخ الألماني على فلامينجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، لحساب ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب هارد روك، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب بايرن ميونيخ.

وتقدم بايرن ميونيخ في النتيجة بالدقيقة السابعة من بداية المباراة، برأسية عن طريق الخطأ من إريك بولجار، لاعب فلامينجو، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني بتسديدة في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 33، نجح اللاعب جيرسون في تسجيل الهدف الأول لفلامينجو، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن ليون جوريتسكا سجل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 55، حصل نادي فلامينجو على ركلة جزاء، بعد لمسة يد على مايكل أوليسيه داخل منطقة الجزاء، ليسددها اللاعب جورجينيو بنجاح في شباك الحارس مانويل نوير.

وعاد بايرن ميونيخ للسيطرة والاستحواذ على مجريات اللعب، ليتمكن اللاعب هاري كين من تسجيل الهدف الثاني له والرابع للفريق الألماني في الدقيقة 73، بتسديدة متقنة.

وبتلك النتيجة، يتأهل بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.