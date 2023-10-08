مسئولو الصحة بغزة: عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة للهجمات الإسرائيلية وصل لـ413

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 413 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 2300 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على الهجمات واسعة النطاق التي تشنها حركة حماس على إسرائيل منذ أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد نقلا عن مصادر طبية أن ما لا يقل عن 700 شخص قتلوا في إسرائيل.

وتشير أحدث أرقام وزارة الصحة الإسرائيلية إلى إصابة 2243 شخصا. وتم اختطاف أكثر من 100 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجمات صاروخية مفاجئة على إسرائيل من غزة صباح أمس السبت. وفي الوقت نفسه، تقدم فلسطينيون مسلحون إلى إسرائيل عن طريق البر والبحر والجو. وردت إسرائيل بهجمات مضادة. واستمر القتال والقصف اليوم الأحد.