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أردوغان: لا سلام في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل

إسطنبول - د ب أ
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 9:01 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 9:01 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة "دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بحفل افتتاح كنيسة "مار أفرام" السريانية الأرثوذكسية في منطقة يشيل كوي بإسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكر الرئيس التركي أن "إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل جذري للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضاف: "القضية الفلسطينية تقع في صلب كل المشاكل في المنطقة وإن لم يتم حل هذه القضية بالشكل العادل فستظل المنطقة تتوق للسلام".

وأوضح: "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس (الشرقية)، مستقلة ومتكاملة جغرافيا، باتت احتياجا لا يقبل التأجيل".

وأكد الرئيس التركي ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها "تصعيد التوتر في المنطقة وفتح الطريق أمام إراقة مزيد من الدماء ومفاقمة المشاكل".

وجدّد أردوغان على استعداد بلاده لبذل ما في وسعها من جهود لوقف الاشتباكات بأقرب وقت، وخفض التوتر في قطاع غزة.

وقال في هذا الصدد: "عازمون على تكثيف الجهود الدبلوماسية التي بدأناها من أجل استعادة التهدئة".

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