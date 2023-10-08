إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم

كشفت صحيفة «يديعوت» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تل أبيب أعلنت حالة تأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم.

وقالت يديعوت إن «قرار التأهب جاء عقب الأحداث الدائرة في غلاف غزة»، مشيرة إلى «صدور تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل، دون الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية».

ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وسديروت وعدد من مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة، بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة، بالتزامن مع غارات عنيفة يشنها الطيران الإسرائيلي على القطاع.

وسجلت إصابة مباشرة لأحد المنازل في سديروت، دون وقوع إصابات.

من جانبها، طلبت شرطة الاحتلال في بيان لها المستوطنين بالانصياع لتعليمات قوات الأمن، وإبلاغ الخط الساخن أو الضباط المنتشرين في المنطقة، بشأن أي حادث غير عادي.

وأضافت: «في مناطق القتال يجب البقاء في المناطق المحمية وتجنب الوصول إلى الساحات وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات».

وفجر السبت، أعلنت «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم «طوفان الأقصى» من غزة، بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة.