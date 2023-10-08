عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن تأثرها الشديد بالشخصية التي جسدتها «سوسو»، في مسلسل ألفريدو، الذي تم عرضه مؤخرًا، بمشاركة الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أنها على الرغم من الانتهاء منه إلا أنه ما زال يسيطر عليها ولم تخرج منه بعد.

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن تأثرت كثيرًا بسبب عدم خروجها من شخصيتها في المسلسل، وهو ما ظهر خلال تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ39، مؤكدة أن المهرجان بمثابة عرس سينمائي وفرحة كبيرة، ولكنها ظهرت بنفس حالة «سوسو»، وعاشت حالة من المشاعر المتضاربة، وكانت تتمنى أن يكون المسلسل بموعد مختلف عن توقيت المهرجان حتى تعيش أجواء الفرحة بالحفل.

وتابعت: بأنها ذهبت متأخرة عن موعد بدء المهرجان، نظرًا لانشغالها بالحلقة الأخيرة من مسلسل ألفريدو، ومن ثم دخلت مسرح المهرجان وهي تعيش «مود» عزاء، وكان من المفترض أن تشكر كلًا من الفنان محمود حميدة وهاني لاشين وعلي بدرخان، وغيرهم من كبار النجوم، إلا أنها كانت مشغولة بدورها في المسلسل.

وعقبت: «كنت حاطة في دماغي أني هشكر الفنانين الموجودين في المهرجان، لكن لقيت نفسي سرحانة في العمل ومفصولة عن الواقع، معرفتش أخرج من شخصية سوسو حتى الان ولسه مرجعتش إلهام شاهين»-على حد قولها.