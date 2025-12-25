راحة لبيكهام من تدريبات الأهلي بسبب آلام الظهر

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية لأحمد رمضان بيكهام، بعد شكواه من آلام في أسفل الظهر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح طبيب الأهلي أن بيكهام حصل على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، على أن يخضع لبرنامج علاج طبيعي داخل مقر النادي بمدينة نصر، تمهيدًا لتقييم حالته وتحديد موعد عودته للمشاركة في المران مع الفريق.

وفي السياق ذاته، واصل الفريق الأول بالأهلي تدريباته الجماعية على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمواجهة المصرية للاتصالات المقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشهد المران تركيز الجهاز الفني على الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة، خلال الفقرة المخصصة لتدريبات الكرة.

يُذكر أن الأهلي كان قد تلقى هزيمة أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1 في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين ببطولة كأس عاصمة مصر، والذي شهد مشاركة عدد من لاعبي الشباب، في ظل غياب بعض العناصر الأساسية لانضمامهم إلى المنتخب الوطني المشارك حاليًا في كأس الأمم الأفريقية.