مقتل 5 أشخاص في اشتباك على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان

• بينهم 3 مسلحين أفغان وجنديان من حرس الحدود الطاجيك

قُتل 5 أشخاص الخميس، في اشتباكات وقعت بين مسلحين من أفغانستان وأفراد أمن من طاجيكستان، بالمنطقة الحدودية بين البلدين.

وذكرت وحدة حماية الحدود الطاجيكية في بيان، أن الاشتباك وقع بين حرس الحدود ومسلحين أفغان حاولوا التسلل بطريقة غير قانونية.

وأدى الاشتباك إلى مقتل 3 من المسلحين الأفغان و2 من جنود حرس الحدود الطاجيك، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الاشتباك يعد الثالث من نوعه خلال ديسمبر الجاري، داعيا الحكومة الأفغانية للوفاء بالتزاماتها في ضبط أمن الحدود.

وأكد أن الجهات الطاجيكية تمكنت من ضبط الوضع على الحدود، لافتا إلى فتح تحقيق في الحادثة.