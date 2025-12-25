 كازاخستان.. سائق يسقط شجرة ميلاد ضخمة أثناء قيامه باستعراض بسيارته - بوابة الشروق
الخميس 25 ديسمبر 2025 3:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

كازاخستان.. سائق يسقط شجرة ميلاد ضخمة أثناء قيامه باستعراض بسيارته

تركستان - الأناضول
نشر في: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 3:24 م

• لاذ بالفرار فيما تمكنت الشرطة من تحديد هويته وفرض غرامة مالية عليه..

اصطدمت سيارة يقودها سائق متهور بشجرة عيد ميلاد ضخمة في كازاخستان، وذلك أثناء قيامه باستعراض بسيارته "تفحيط".

ونشرت تقارير محلية فيديو يظهر الحادثة التي وقعت الأربعاء في حي ساريغاش بمدينة تركستان جنوبي كازاخستان.

وفي إحدى ساحات المدينة، نفذ السائق عدة دورات حول الشجرة الضخمة البالغ ارتفاعها 12 مترا، قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويرتطم بالشجرة ويسقطها.

ولاذ السائق بالفرار عقب الحادث، قبل أن تتمكن فرق الشرطة من تحديد هويته وفرض غرامة جزائية بحقه، وفق التقارير المحلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك