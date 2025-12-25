سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اصطدمت سيارة يقودها سائق متهور بشجرة عيد ميلاد ضخمة في كازاخستان، وذلك أثناء قيامه باستعراض بسيارته "تفحيط".

ونشرت تقارير محلية فيديو يظهر الحادثة التي وقعت الأربعاء في حي ساريغاش بمدينة تركستان جنوبي كازاخستان.

وفي إحدى ساحات المدينة، نفذ السائق عدة دورات حول الشجرة الضخمة البالغ ارتفاعها 12 مترا، قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويرتطم بالشجرة ويسقطها.

ولاذ السائق بالفرار عقب الحادث، قبل أن تتمكن فرق الشرطة من تحديد هويته وفرض غرامة جزائية بحقه، وفق التقارير المحلية.