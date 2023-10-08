بايرن ميونخ يعلن تعرض مدافعه البرتغالي جويريرو للإصابة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مدافعه البرتغالي رافائيل جويريرو سيقضي فترة أخرى بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابة.

وقال بايرن قبل وقت قصير من إنطلاق مباراته مع فرايبورج بالدوري الألماني، إن جويريرو تعرض لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال التدريبات، حيث أنه من المقرر أن يتم تقدير مدة إصابته من جانب الجهاز الطبي.

وسيغيب رافائيل جويريرو عن المنتخب البرتغالي في مبارياته المقبلة بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وليس من الواضح إذا ما كان سيصبح جاهزا مجددا بعد فترة روزنامة المباريات الدولية .

وانضم اللاعب البرتغالي / 29 عاما/ إلى بايرن ميونخ قادما من بوروسيا دورتموند لكنه عانى من إصابة عضلية في فترة الاستعداد للموسم، وعاد للمشاركة في مباراة مونستر بكأس ألمانيا، وكذلك مواجهة لايبزج في بطولة الدوري.