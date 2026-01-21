العراق يتسلم 150 داعشيا من السجون السورية يحملون الجنسية العراقية والأجنبية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، مساء اليوم الأربعاء، استلام السلطات العراقية الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصرا من إرهابيي "داعش" من العراقيين والأجانب المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية العراقية.

وقال النعمان، في بيان صحفي إنه: "متابعةً من الحكومة العراقية للتطورات الأمنية الحاصلة في سورية، ومفرزات التغيرات الأمنية في الميدان، فيما يتعلق بالسيطرة على المعتقلين من إرهابيي داعش، وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، على استلام العراق للإرهابيين من الجنسية العراقية ومن الجنسيات الأخرى، المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية الحكومية".

وذكر: "جرى بالفعل تسلّم الدفعة الأولى منهم التي تضم 150 عنصرا إرهابيا من العراقيين والأجانب، من الذين أوغلوا بدماء العراقيين الأبرياء".

كما ذكر: "سيجري لاحقاً تحديد أعداد الوجبات الأخرى، وفق تقدير الموقف الأمني والميداني، لتطويق خطر انتشار هؤلاء الذين يُعدون من قيادات المستوى الأول في العصابات الإرهابية".