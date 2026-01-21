وزير الخارجية الدنماركي يعرب عن ارتياحه إزاء خطاب ترامب في دافوس

أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عن ارتياحه إزاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة العسكرية الأمريكية للسيطرة على جرينلاند، لكنه وصف أجزاء أخرى من خطاب ترامب أمام منتدى دافوس الاقتصادي، بأنها "طريقة في التفكير حيال سلامة الأراضي لا تنسجم مع المؤسسات التي لدينا".

وأضاف راسموسن، بأن "جرينلاند جزء من الناتو، والدنمارك جزء من الناتو، ونحن قادرون على ممارسة سيادتنا في جرينلاند".

وقال مسئول في الحكومة الدنماركية لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، عقب خطاب ترامب، إن كوبنهاجن مستعدة لمناقشة المخاوف الأمنية الأمريكية في القطب الشمالي.

غير أن المسئول، الذي لم يكن مخولا بالتصريح علنا وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، شدد على أن موقف الحكومة بخصوص "الخطوط الحمراء" – لا سيما سيادة الدنمارك – يجب احترامه.

وأكد ترامب، رغبته في "السيطرة على جزيرة جرينلاند، بما في ذلك حق الملكية الفعلية"، لكنه قال إنه لن يستخدم القوة لتحقيق ذلك – منتهزا فرصة خطابه اليوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي للسخرية مرارا من الحلفاء الأوروبيين ومحذرا بأنه لا يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو) محاولة عرقلة التوسع الأمريكي".

وأضاف، في خطاب استثنائي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه يطالب بقطعة من الأرض "باردة وذات موقع سيئ."

وأوضح أن الولايات المتحدة أنقذت أوروبا فعليا خلال الحرب العالمية الثانية، وتناول في حديثه كذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا "إنه طلب صغير جدا مقارنة بما قدمناه لهم لعقود طويلة".