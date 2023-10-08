المثلوثي يعتذر عن لقطة تقبيل حذاء شيكابالا

اعتذر التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيسر نادي الزمالك، عن واقعة تقبيله حذاء محمود شيكابالا، عقب تسجيله هدف الفوز على البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ حمزة المثلوثي وهو يقبل حذاء شيكابالا عقب تسجيل الفهد الأسمر لهدف الفوز للزمالك في شباك البنك الأهلي.

من جانبه قال حمزة المثلوثي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعًا، وأنا والله من كثرة الحماس والفرحة نسيت شعملت، لقطة مش صح .. أعتذر".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز الأول له في الدوري في الموسم الحالي على حساب البنك الأهلي 2-1 وسجل هدفي الزمالك زيزو وشيكابالا.