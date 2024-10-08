نقيب المهندسين: طوفان الاقصى أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية في العالم

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اكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية للعرب، مشيرا الى ان طوفان الأقصى اعاد الاعتبار للقضية في العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر تضامني مع الصحافة الفلسطينية، والشعبين الفلسطيني واللبناني بعد مرور عام على العدوان، اليوم، بنقابة الصحفيين.



وأضاف النبراوي:" انتصار أكتوبر ليس مجرد حدث ولكنه أمل ملهم لتحرير باقي الأراضي المحتلة، حيث تزامن هذه الذكرى مع مرور عامل كامل على طوفان الاقصى والدفاع عن فلسطين وما تلاه من جرائم".

وتابع:" مرت سنة على الجرائم و يقابلها تخاذل للشعب الفلسطيني وصمت غير مبرر واستخدام سياسة مزدوجة المعايير".

وأضاف :"لكن امتد العدوان الصهيوني ورأينا مأساة غزة تتكرر في لبنان ونزوح أكثر من مليون مواطن لبناني"

وأشار إلى أن تصاعد جرائم الاحتلال في التطهير العرقي والابادة الجماعية واستمرار سياسات الحصار هو انتهاك للقانون الدولي والإنساني.

وأدان النبراوي مواصلة قتل المواطنين العزل، داعيًا كل الدولة بالقيام بمسروليتها بالضغط من أجل وقف هذه الحرب.

وشدد النبراوي على أن عملية طوفان أعادت الاعتبار إلى القضية الفلسطينية، كما وجهت صفعة للمتواطئين مع الكيان الصهيوني.