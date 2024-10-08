قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية.

وأضاف خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أن مصر لا يوجد لديها أجندة خفية تجاه أحد.

وأشار إلى أن الحرب هي الاستثناء، لكن الحالة العامة هو أن يكون هناك سلام واستقرار وبناء وتنمية، موضحًا أن الدولة على مدار 51 سنة من حرب أكتوبر واجهت الدولة اختبارًا حقيقيًا للمحافظة على السلام كاستراتيجية تبنتها وحماية حدودها وأرضها.

ونوه بأنه يجب التوقف أمام هذه الحالة المصرية، والقادة الذين كانوا موجودين على مدار هذه الفترة سواء في مصر أو في إسرائيل.

وأكد أن ما يحدث حاليا (في المنطقة) من صراع واقتتال وحالة غضب وكراهية كان موجودًا في تلك الفترة أيضًا على مستوى المنطقة بالكامل، في حين تجاوز القادة في مصر وإسرائيل هذا الأمر وانخرطا في سلام حقق الحرب.

ويأتي اصطفاف تفتيش الحرب في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.