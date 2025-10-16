وفد بيراميدز يجري جولة تفقدية لملاعب التدريب في قطر قبل مباريات الإنتركونتيننتال

أجرى وفد نادي بيراميدز زيارة تفقدية في العاصمة القطرية الدوحة بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفقة اللجنة المنظمة المحلية، للاطلاع على المنشآت والفنادق وملاعب التدريب المقرر استخدامها خلال تواجد الفريق في قطر لخوض مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويواجه بيراميدز، بطل قارة أفريقيا وبطل كأس القارات الثلاث، الفريق الفائز من ديربي الأمريكتين بين بطلي أمريكا الشمالية كروز أزول المكسيكي، وبطل أمريكا الجنوبية، والذي سيُحسم رسميًا نهاية نوفمبر المقبل، وذلك يوم 13 ديسمبر في الدوحة على كأس التحدي.

ويتأهل الفائز من مواجهة كأس التحدي لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، يوم 17 ديسمبر على لقب كأس الإنتركونتيننتال.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع الوفد على ملاعب التدريب المخصصة لتدريبات بيراميدز طوال البطولة، بالإضافة إلى ملاعب المباريات وفنادق الإقامة، حيث شملت الجولة زيارة استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي المونديالي، الذي سيستضيف مباراة كأس التحدي.

وضم الوفد كل من ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، وهاني سعيد المدير الرياضي، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، وعمر مدحت مدير القطاع التجاري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.

يُذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي يوم السبت المقبل في الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بطلي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.