كول بالمر يقود تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن كالوم مكفارلين، المدير الفني المؤقت لنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة مستضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر، فيما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: جوشوا أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، بينوا بادياشيلي ومالو جوستو.

خط الوسط: ريس جيمس، إنزو فيرنانديز وكول بالمر.

الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو وبيدرو نيتو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: جابريل سلونينا، ماكس ميريك، توسين أدارابيويو، جوريل هاتو، أندريه سانتوس، جيمي جيتنز، أليخاندر جارناتشو، مارك جويو وليام ديلاب.