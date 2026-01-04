تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيله لمباراة مودرن سبورت، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفًا على مودرن سبورت في الثامنة من مساء الأحد، على استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي – مروان عصام – عبد الله بدير – يوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا – عمر عبد العظيم – أدهم نبيل – حمزة علي – حسن طارق

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مروان ناصر – أحمد شد – زياد شاكر – يوسف علي – عمر طارق – أحمد زهدي – يوسف ميشو – خالد لطفي – علي حمودة

ويترأس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، بينما يقود فريق الشباب المدير الفني محمود سمير، ويعاونه المدرب العام محمد عطوة، والمدرب إسلام كاظم، ومدرب حراس المرمى شريف سمير، إلى جانب المدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريين أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

كما يضم الجهاز المعاون المعد البدني وجيه عبد الغني، وأخصائيي العلاج الطبيعي أحمد مصطفى وإبراهيم المنيري، ومساعدي الملعب محمود عثمان ورمضان حارص.