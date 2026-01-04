اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على دعمه المتواصل لكرة القدم المصرية

تقدّم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر والمتواصل لكرة القدم المصرية، وحرصه الدائم على النهوض بالمنظومة الرياضية.

وأعرب الاتحاد عن بالغ تقديره لاستقبال الرئيس لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية من الجولة الترويجية لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال شهر يونيو 2026.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الاهتمام الرئاسي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على المستويين القاري والدولي، ويدعم جهود تطوير كرة القدم المصرية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.