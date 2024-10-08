بايدن يدعو الأمريكيين في مسار الإعصار ميلتون للإخلاء

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الأمريكيين المتواجدين في مسار إعصار ميلتون إلى "الإخلاء الآن"، مشيرا إلى أنه قد يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب فلوريدا منذ أكثر من قرن.

وكثفت سلطات ولاية فلوريدا دعواتها للسكان بضرورة الإخلاء قبل وصول الإعصار "الخطير للغاية" وفق تعبيرها، ويتوقع أن يصل سواحل شبه الجزيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة، ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

ويعد الاعصار ميلتون "أسوأ" عاصفة تضرب منطقة تامبا منذ أكثر من 100 عام، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن بايدن لن يتوجه كما هو مخطط في نهاية الأسبوع إلى ألمانيا ثم إلى أنجولا "في ضوء المسار والقوة المتوقعة للإعصار ميلتون"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر البيت الأبيض، خلال بيان أن بايدن يرجئ رحلته إلى موعد غير محدد "للإشراف على الاستعدادات والاستجابة" لهذا الإعصار القوي.

وحذر حاكم الولاية رون ديسانتيس من أن شبه جزيرة فلوريدا بأكملها، التي تأثرت بمرور الإعصار هيلين المدمر قبل 10 أيام "تخضع إما لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار".

ويتم توزيع مولدات ومواد غذائية ومياه في جميع أنحاء فلوريدا ويقوم العديد من السكان بحماية منازلهم أو يخططون للمغادرة، وحث الحاكم الجمهوري سكان المناطق المعرضة للخطر، الاثنين، قائلا "لديكم وقت للمغادرة، لذا من فضلكم ارحلوا"، وفق فرانس برس.

بدوره، حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن ميلتون "إعصار خطير للغاية" من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون، وذلك بعدما تم تصنيفه سابقا ضمن الفئة الخامسة، وهي الأعلى.

ودعا المركز السكان إلى "الاستعداد اليوم لوصول الاعصار ميلتون وللإجلاء إذا طلبت السلطات ذلك".