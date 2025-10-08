تحذير طبي: التدخين يرتبط بارتفاع ضغط الدم المزمن بعد ثبوت علاقته بالسكري

ظهر دليل جديد على تسبب التدخين في الأمراض المزمنة، بجانب أضراره المعروفة على القلب والرئتين، حيث كشفت دراسة حديثة علاقة التدخين بارتفاع ضغط الدم المزمن، بعد أسابيع قليلة من كشف دراسة سابقة علاقته بالإصابة بداء السكري.

وذكر موقع "ميديكال إكسبريس" أن فريقًا من جامعة مينيتوبا الكندية تتبّع 3000 شخص من دولة هولندا في أواخر الأربعينات من العمر لمعرفة تأثير التدخين على الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

واستخدم الفريق تحليل البول للكشف عن مادة الكوتينين التي تدل على شدة ممارسة الشخص للتدخين، حيث تم ربط معدل التدخين باحتمالية الإصابة بضغط الدم.

كان جميع المبحوثين خالين من أمراض الضغط، ولكن خلال 7 سنوات من متابعة فريق البحث، أُصيب 800 منهم بارتفاع ضغط الدم، وعند مراجعة معدلات التدخين، تبيّن حدوث الإصابة لدى المدخنين أكثر من غير المدخنين، كما تشابهت فرص الإصابة بين المدخنين الشرهين والمدخنين بمعدلات قليلة.

ويُذكر أنه قبل أسابيع قليلة كشفت دراسة للجمعية الأوروبية لمرض السكري عن وجود علاقة بين التدخين والإصابة بمرض السكري بأنواعه، وتحديدًا سكري مقاومة الإنسولين، وقد رجّحت تلك الدراسة احتمالية تسبب مادة التبغ نفسها بالسكري، إذ أُصيب أشخاص يتناولون التبغ دون تدخينه بالمرض.

وتجدر الإشارة إلى وقوف التدخين وراء العديد من أمراض القلب، حيث ذكر المركز الأمريكي للسيطرة على الأوبئة أن ربع وفيات القلب في أمريكا حدثت بسبب التدخين، وأضاف المركز أن التدخين يسبب أمراض انسداد الشريان التاجي المرتبطة بحدوث الذبحات الصدرية، كما يسبب فشل القلب وتصلب الشرايين الرابطة بين القلب وأعضاء الجسم وحدوث الجلطات عند انسداد الشرايين المتجهة إلى المخ، وذلك بجانب تأثيره على زيادة الكوليسترول الضار في الدم وتقليل قدرة كريات الدم الحمراء على حمل الأوكسجين.