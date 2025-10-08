بابا الفاتيكان يدافع عن الكاردينال بارولين إثر انتقادات إسرائيلية

• أمين سر دولة الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين كان قد وصف ما يجري في غزة بـ"المجزرة"..

دافع البابا ليو الرابع عشر، الزعيم الروحي للكاثوليك ورئيس دولة الفاتيكان، عن أمين سر دولة الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، الذي انتقدته إسرائيل لوصفه ما يجري في غزة بـ"المجزرة"، مؤكدا أنه عبّر عن موقف الفاتيكان.

وأثارت المقابلة التي أجراها الكاردينال بارولين في 6 أكتوبر الجاري مع صحيفتي الفاتيكان الرسميتين "أوسرفاتوره رومانو" و"فاتيكان نيوز"، والتي تناول فيها التطورات في الشرق الأوسط، جدلا بين الفاتيكان وإسرائيل.

وكان بارولين قد شدد في المقابلة على أن الوضع في غزة ازداد خطورة ومأساوية خلال العام الأخير.

وأضاف: "كل يوم يُقتل العشرات، وأحيانا المئات من الأشخاص، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وُلدوا هناك. نحن نواجه خطر التعود على هذه المجزرة".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة من السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان، التي اعتبرت عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن وصف ما يجري في غزة بـ"المجزرة" قد يُعرقل جهود السلام.

وعلّق البابا ليو الرابع عشر على انتقادات السفارة الإسرائيلية عندما سئل عنها، بقوله: "الكاردينال عبّر بشكل جيد عن وجهة نظر الفاتيكان. يجب السعي إلى السلام".

يُذكر أن البابا السابق فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل الماضي، كان قد لفت الأنظار بتصريحاته الأكثر حدة بشأن هجمات إسرائيل على غزة، بينما يُنظر إلى خلفه البابا ليو الرابع عشر على أنه أكثر تحفظا في إطلاق التصريحات القاسية.

وبعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في 17 يوليو كنيسة العائلة المقدسة (الدير اللاتيني) شمالي غزة، كان الكاردينال بارولين قد صرّح آنذاك بأن لديه أسبابا وجيهة للتشكيك في تبريرات إسرائيل بأن القصف كان "خطأ"، فيما دعا البابا ليون الرابع عشر إلى "احترام قواعد القانون الإنساني" في غزة.