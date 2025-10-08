مدير الأكاديمية العسكرية: نساهم في تطوير مؤسسات الدولة والمتدربون بيناموا ويصحوا بموعد محدد

شرح الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، خطة التطوير الإداري، ودور الأكاديمية في تأهيل المتدربين ضمن خطة تطوير مؤسسات الدولة، بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال تناول الإفطار بمشاركة كبار المدعوين في احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين، اليوم الأربعاء، إن الأكاديمية درست المدة الزمنية المناسبة لتغيير شخصية الفرد، من خلال أطباء متخصصين في علم النفس.

وأوضح أن «كل الدراسات أجمعت على أن تلك المدة يجب ألا تستغرق أقل من سنة»، مضيفًا: «سألني القائد الأعلى: بإقامة كاملة؟ وقلنا إن الأمر يمكن أن يتحقق خلال 6 أشهر كحد أدنى».

وأضاف: «ليس الهدف تطبيق مسألة لا تحقق عائدًا، وكنت أقول للمتدربين من الوزارات المختلفة، لو لم نقدم لكم شيئًا جديدًا ولم تصبحوا شخصيات مختلفة عما كنتم عليه قبل الانضمام للأكاديمية يبقى إحنا مشتغلناش كويس والخطأ عندنا إحنا مش عند حد تاني»، بحسب تعبيره.

وذكر أن المنهج الذي يُدرّس داخل الأكاديمية يمثل 70% من الحصيلة المعرفية التي يجب أن يحصل عليها المتدرب حتى يصبح متميزًا، مؤكدًا حرص الأكاديمية كذلك على نمط حياة المتدربين.

وأكمل: «محدش يكره يبدأ يومه بصلاة الفجر، ده بيتم في الأكاديمية، محدش يكره إنه يشم شوية هواء طبيعي ويعمل شوية لياقة، ليس بمفهوم طالب الكلية العسكرية، ولكن لياقة تخص المواطن الطبيعي».

وأكد أن المتدربين يحصلون على المحاضرات من الجهة الخاصة بهم، وليس محاضرات عسكرية، مضيفًا: «بعدها يتناول وجبته ويؤدي باقي يومه وينام بموعد، دي حاجة طيبة وصحية إنه ينام ويصحى وياكل في مواعيد محددة».