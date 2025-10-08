المقاولون العرب يهنئ منتخب مصر على التأهل لكأس العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح وكل قطاعات النادي الرياضية والإدارية بخالص التهنئة للشعب المصري بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق.

ويتقدم النادي بالتهنئة لاتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التؤام حسام وإبراهيم حسن ولاعبي المنتخب على التأهل المستحق والذي جاء بعد جهد كبير على مدار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أن منتخب مصر تواجد في مكانه الطبيعي ضمن 9 منتخبات أفريقية تشارك في المونديال وأن الجميع ينتظر من الجهاز الفني واللاعبين تقديم صورة رائعة في المونديال وخلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة.