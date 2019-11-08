إحصائية عراقية: مقتل 23 متظاهرا وإصابة 1077 خلال 4 أيام في العراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مساء اليوم الجمعة، أن 23 متظاهرا لقوا حتفهم، وأصيب 1077 آخرون خلال الايام الاربعة الاخيرة، جراء استخدام القوات الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع للحد من اتساع المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في البلاد للأسبوع الثالث على التوالي.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في إحصائية جديدة أن" 23 متظاهرا قتلوا وأصيب 1077 آخرون خلال الفترة من3-7من الشهر الجاري في بغداد وكربلاء والبصرة ".

وذكر شهود عيان أن" المظاهرات الاحتجاجية تجددت مساء اليوم في مدينة البصرة، التي رافقتها اضطرابات أمنية في ساحة البحرية في منطقة المعقل استخدمت فيها القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع وأوقعت اصابات في صفوف المتظاهرين".

وقال قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح " أصدرنا أوامر صارمة لقوات الشرطة المكلفة بحماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة بعدم استخدام الرصاص الحي، وتم احالة عدد من المخالفين للتحقيق والمحاكم المختصة لانزال العقوبات بحقهم".

على الصعيد نفسه، أكد مصدر طبي في مستشفى الفيحاء بمحافظة البصرة استقبال صالة الطوارئ مصابين من المتظاهرين والقوات الامنية.

وفي محافظة كربلاء تمكن متظاهرون مساء اليوم من اسقاط ثلاثة حواجز خرسانية كبيرة من أمام مدخل مبنى محافظة كربلاء، فيما انتشر اخرون في الطرق المؤدية الى المحافظة وسط اطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع أوقعت عددا من المصابين تم نقلهم الى المستشفى.

ويتجمع حاليا عشرات الاف من المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، وفي محافظات بابل وميسان والناصرية والنجف والناصرية والسماوة وواسط والديوانية وهم يهتفون بشعارات تندد باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.