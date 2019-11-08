توقعات بأن يرفع تطبيق «الصحي الشامل» نمو التأمين الطبي المقدم من الشركات

توقع أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز فى مصر، أن يرفع تطبيق التأمين الصحى الشامل من نمو التأمين الطبى الذى تقدمه الشركات، بسبب زيادة الوعى، وتطوير المؤسسات العلاجية.



وتابع حجازى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، على هامش مؤتمر صحفى، عقدته الشركة لمجموعة من المسئولين فيها أمس الأول، «حاليا يقدم العلاج مجانا فى القرى والمحافظات وكثيرا لا يكون متوافرا، وتطوير المنظومة العلاجية من خلال التأمين الصحى الشامل سيدفع نمو التأمين الطبى بصفة عامة».



وبدأت الحكومة تطبيق التأمين الصحى الشامل فى شهر يوليو الماضى فى محافظة بورسعيد، وسيتم تطبيقه تدريجيا فى المحافظات المختلفة لمصر على مدى 15 عاما، وتقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية.



وتشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.



وقال حجازى إن شركته تقدم 5 منتجات طبية، واحد منها، يوفر العلاج للمشترك فى الخارج، وهذا غير متوافر حاليا فى المنظومة التى تقدمها الدولة من خلال التأمين الصحى الشامل، «مما يعنى أن دور شركات التأمين فى مجال التأمين الطبى التكميلى سيستمر».



وهو ما أكده محمد مهران، نائب رئيس الشركة لـ«الشروق» على هامش المؤتمر أيضا، موضحا أن هناك عاملا آخر سيساهم فى نمو النشاط التأمينى بصفة عامة الفترة المقبلة، يتمثل فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر، مثل ارتفاع معدلات النمو والاحتياطى من النقد الأجنبى إضافة إلى تراجع معدلات التضخم، وتحسن تصنيف مصر الائتمانى، وكلها مؤشرات تشجع نشاط الأعمال، «والأهم خفض سعر الفائدة الذى يشجع زيادة الاستثمارات الخاصة».



وبحسب الإحصاءات الذى عرضها المؤتمر، فقد ارتفعت حجم استثمارات الشركة بنسبة 25% فى العام الحالى 2019 لتبلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 959 مليون جنيه العام الماضى 2018، ونما إجمالى الأقساط المكتتبة بنسبة 20% وبلغت 884 مليون جنيه مقابل 734 مليون جنيه، وزاد إجمالى حقوق حملة الوثائق بنسبة 36% لتبلغ 638 مليون جنيه، مقابل 468 مليون جنيه، وتستهدف الشركة افتتاح 4 فروع جديدة الفترة المقبلة، فرع فى الصعيد والثانى فى شرم الشيخ واثنين فى القاهرة.



وقال حجازى إن شركته تقدم تأمينا لعدد من المنشآت فى العاصمة الإدارية، كما أنها بدأت العام الماضى فى تقديم منتجات للتأمين التقاعدى، من خلال تكييف بعض المنتجات مع نحو 3 صناديق معاشات فى شركات.