خروج مظاهرات في أغلب مناطق محافظة إدلب السورية ضد حكومة الإنقاذ

خرجت مظاهرات في أغلب مناطق محافظة ادلب شمال غرب سورية ضد قرارات حكومة الانقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة .

وقالت مصادر في المعارضة السورية في محافظة ادلب"خرجت اليوم عشرات المظاهرات في مدن وبلدات وقرى محافظة ريف إدلب".

وأضافت المصادر لوكالة الانباء الالمانية"اختارت هيئة تحرير الشام الهجوم على بلدة كفر تخاريم التي رفضت دفع زكاة زيت الزيتون،كما هو حال جميع مناطق ريف ادلب ، إضافة الى أنها تريد اخضاع عناصر فيلق الشام الذي رفض حكومة الانقاذ وهيئة تحرير الشام".

وأكدت المصادر أن "حالة الاحتقان تسود عموم محافظة ادلب والمناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها ، بسبب الضرائب التي تفرضها على جميع الفعاليات الاقتصادية وغيرها ، وتحكمها بتجارة المواد النفطية ، عبر شركة تتبع لهيئة تحرير الشام".

وأصدر عدد من المجالس المحلية في مدن وبلدات ادلب بيانات ضد حكومة الانقاذ وهيئة تحرير الشام.

من جانبه، أعلن المجلس المحلي لمدينة الاتارب"نعلن استقالتنا من حكومة الانقاذ،وانضمامنا الى الشعب الحر الثائر بسبب الانتهاكات التي تمارسها ضد أهلينا في المناطق المحررة ".