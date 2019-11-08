ملكة الدنمارك تفتتح معرض ألمانيا في المتحف القومي بكوبنهاجن

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افتتحت ملكة الدنمارك، مارجريت الثانية، اليوم الجمعة معرضا كبيرا عن ألمانيا في المتحف القومي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأعلنت الملكة أمام وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والكاتب الألماني-النمساوي دانيل كيلمان وضيوف آخرين افتتاح المعرض رسميا اليوم.

وأعرب ماس عن شكره للمتحف والملكة، وقال: "إنكِ صديقة وفية وناصحة ومرافقة لبلدنا منذ فترة طويلة".

وستمتد فترة المعرض الخاص حتى الأول من آذار/مارس المقبل. ويُقام هذا المعرض بالتعاون مع المتحف البريطاني في لندن ويحمل عنوان "Tyskland" (ألمانيا) بالدنماركية.

ويعتزم المتحف القومي الدنماركي أن يعرض في هذا المعرض أفضل ما قدمته ألمانيا، مثل فن مدرسة "باوهاوس"، وطبعة جوتنبرج للكتاب المقدس، وإحدى سيارات "الخنفساء" لفولكسفاجن. وسيقام على هامش المعرض عشرات الفعاليات، من بينها فعاليات تتعلق بمحاولات الفرار من ألمانيا الشرقية سابقا عبر بحر البلطيق في اتجاه الدنمارك، والمباراة النهائية في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 1992 بين ألمانيا والدنمارك.

ويأتي افتتاح المعرض قبل يوم من الذكرى السنوية الثلاثين لسقوط جدار برلين.

ومن المقرر أن يطلق ماس ونظيره الدنماركي يبه كوفود إشارة البدء الرسمية لعام الصداقة الثقافي الألماني-الدنماركي في وقت لاحق اليوم.

وقال ماس خلال افتتاح المعرض: "لن يكون فقط للدنماركيين الفرصة خلال الأشهر المقبلة لتكوين صورة جديدة عن جارتهم الجنوبية، بل أيضا نحن الألمان سيكون لدينا فرصة لاختبار صورتنا عن الدنمارك".