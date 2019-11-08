كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 1960 ذات طابع تنافسي شديد، فالمنافسة بين الرجل صاحب الخبرة السياسية ونائب الرئيس وقتها ريتشارد نيكسون، وبين الشاب الطموح صاحب 42 عاماً جون كنيدي، وشهدت تلك الانتخابات ولأول مرة مناظرات تليفزيونية بين المرشحين، واستمر هذا التقليد وأصبح جزءا من العملية الانتخابية بعد ذلك.

وتم حسم تلك المنافسة لصالح كنيدي وأعلن رئيسا في 9 نوفمبر عام 1960، ولكن يمهله القدر أكثر من نصف ولاية رئاسية في منصب الرئيس بعد أن تم اغتياله ليكمل نائبه جونسون ما تبقى من فترته الرئاسية.

وارتبطت المشاهد الدرامية بحياة كنيدي، بداية من ظهوره اللامع في مناظرته أما نيكسون إلى لحظة اغتياله أثناء عبور موكبه الرئاسي، لذلك كانت شخصية الرئيس كنيدي مادة مهمة عبرت عنها السينما في عدد من الأفلام نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

1- JFK

عن الحياة الشخصية لكنيدي، وبعض الأحداث السياسية التي حدثت بعهده مثل أزمة صواريخ كوبا، وإدارته للعلاقات مع السوفييت أثناء الحرب الباردة، والشخصية الرئيسية للفيلم هي أحد المحققين الذين يتولوا ملف اغتيال الرئيس الأمريكي ، ويؤثر ذلك علي حياته الخاصة من توتر علاقته بزوجته، ولكن بادراك الزوجة أهمية القضية تزول الخلافات وتتصاعد الاحداث !

عرض فيلم "JFK" - وهو اختصار للأحرف الأولي من اسم الرئيس الأمريكي كنيدي عام 1991- من تأليف وإخراج أوليفر ستون، وبطولة كيفين كوستنر وسيسي سباسيك، وحقق الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي.

2- Jackie

عن الحياة الشخصية لأرملة الرئيس كنيدي جاكلين، تدور أحداث فيلم "Jackie" الذي عرض في ديسمبر2016، إخراج بابلو لارين، وتبدأ الاحداث منذ لحظة اغتيال كنيدي، وعن الحياة داخل أسرة الرئيس بعد اغتياله، فتم تناول شخصيات أشقاء كنيدي والمقربين منه، كذلك أفراد أسرته.

وأدت شخصية جاكي النجمة ناتالي نورتمان، وقدم شخصية الرئيس كنيدي النجم بيتر سارسجارد.

3- Parkland

ترتبك الأمور وتتوتر الحركة داخل مستشفى باركلاند، وتسود حركة غير طبيعية بين الأطباء والممرضين، فالحادث ليس هيناً، فقد تم إطلاق الرصاص على رئيس الولايات المتحدة جون كنيدي؛ من هنا تنطلق الأحداث التي يرصدها الفيلم وما أعقبها من زوايا جديدة على مستوياتٍ عدة وبالأخص الجانب الإنساني بطريقةٍ واقعية.

الفيلم عرض في 2013 وأنتجه النجم توم هانكس، وإخراج وتأليف بيتر لانديسمان، وبطولة النجمين زاك إيفرون وجاكي ويفر.

4- Thirteen Days

عن أزمة الصواريخ الكوبية التي وضعها الاتحاد السوفيتي في الستينات، والتي رأت أميركا أنها تمثل تهديدا مباشرا لأمنها، تدور أحداث 13 يوما، داخل البيت الأبيض بين الرئيس ومستشاريه لبحث الحل المناسب لتلك الأزمة.

وصدر فيلم 13 يوما عام 2000، بطولة كيفين كوستنر وبروس جيرنود، وأخرجه روجر دونالدسون، وحقق الفيلم جائزة ستالايت لأفضل مونتاج.