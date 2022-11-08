محامي فتاة الشرقية: أسرة سلمى بدأت تلقى العزاء بعد صدور حكم الإعدام على القاتل

أكد عبد الله مسعد، نقيب محامين أبو حماد ومحامي أسرة سلمى بهجت "فتاة الشرقية"، أن أسرة المجنى عليها بدأوا في تلقى العزاء اليوم بعد صدور حكم الإعدام على قاتل الفتاة، مشيرا إلى أنهم يستقبلون العزاء ولكن لن يقيموا صوان كبير للعزاء إلا بعد تنفيذ الحكم.

وأوضح عبد الله مسعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القضية ما زال فيها نقض خلال 60 يوم والفصل النهائي يكون في النقض، قائلا: "بعد صدور حكم الإعدام أهل المجنى عليها كانوا متواجدين بالجلسة وتغيرت ملامحهم، وهما مرتاحين نفسيا".

وأشار المحامي عبد الله مسعد، إلى أن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام للتأكد من سلامة التحقيق ومحامي المتهم لم يقدم دفاعا موضوعيا عنه خاصة وأن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بشكل تفصيلي.