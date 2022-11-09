اكتشاف تماثيل برونزية قديمة تصنع التاريخ في إيطاليا

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أعلن خبراء، اليوم الثلاثاء، اكتشاف مجموعة من 24 تمثالا برونزيا قديما خلال أعمال تنقيب في بلدة سان كاسيانو دي باجني الإيطالية.

وقال عالم الآثار المسؤول عن أعمال التنقيب جاكوبو تابولي اليوم الثلاثاء إن العلماء وصفوا الاكتشاف بأنه مثير للغاية قائلين إن "الاكتشاف سيصنع التاريخ".

وتحدث وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجويليانو عن "كنز".

وقد حمى الطين والمياه الساخنة في الحمامات الحرارية التماثيل في الموقع الموجود في إقليم توسكانا على مدى ألفي عام.

ويبلغ طول بعض التماثيل نحو متر. وتردد أنها ترجع إلى الفترة بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، التي تميزت بالتأثير الاتروسكي والروماني.

وبالإضافة إلى التماثيل، تم العثور على نحو 5 آلاف عملة معدنية من الذهب والفضة والبرونز.