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قال باتريك دوبليسيس المسؤول بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن النظم العالمية تتأثر بالمشكلات المناخية.

وأضاف خلال جلسة عمل مبادرة المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك الكثير من الإجراءات والممارسات تؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري.

وذكر أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتباس الحراري لعقود قادمة حال عدم اتخاذ إجراءات جادة للعمل على مكافحة التغير المناخي.

وشدد على أن هناك حاجة ماسة لزيادة التعاون على المستوى العالمي.

ودعا كل المنظمات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من التغير المناخي والتكيف، مؤكدا أهمية وضع نموذج للتعاون الدولي.

ولفت إلى أن الاتحاد يدعم كل الخطط التنفيذية لصالح العمل.

وتسلمت مصر رئاسة قمة المناخ أمس الأول الأحد، من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.

وعقدت أمس الاثنين، الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.