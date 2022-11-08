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أكد مسؤول أمريكي رفيع في مجال الأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي تهديد بتعطيل البنية التحتية الخاصة بالاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وقال الجنرال بول ناكاسوني من وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية في تصريحات صحفية، إنه لم يتم رصد أي نشاط قرصنة مهم في يوم الانتخابات يمكن نسبه إلى أي مجموعة قرصنة معينة.

وأضاف ناكاسوني أن المسؤولين يتوقعون احتمال وقوع هجمات إلكترونية منخفضة المستوى قد تؤدي مؤقتًا إلى تعطيل مواقع حكومية ومواقع محلية، لكن لا شيء سيمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وتابع: واثقون للغاية من أمن ومرونة الانتخابات، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وأكد أن القيادة السيبرانية الأمريكية ووحدة القرصنة التابعة لوزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي تتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي مع الوكالات الحكومية لحماية انتخابات التجديد النصفي من التهديدات الخارجية.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قامت 12 ولاية باستنفار في صفوف قوات الحرس الوطني من أجل تقديم الدعم الإلكتروني اللازم لتأمين الانتخابات.

وتشهد مختلف الولايات الأمريكية حاليا انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعدا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.

وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على أخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومى إلى الدعم العسكرى لأوكرانيا.