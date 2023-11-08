متحدث باسم جيش الاحتلال: القوات الإسرائيلية تقاتل في أعماق مدينة غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات البرية الإسرائيلية أصبحت "حاليا في أعماق" مدينة غزة وتمارس "ضغطا كبيرا" على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، هناك، حسب ادعائته.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق في خطاب بثه التلفزيون إن "حماس تدرك أننا نصل لأماكن ظنوا أننا لن نصل إليها أبدا".

وربط نتنياهو مجددا بين وقف إطلاق النار ومطلب الإفراج عن جميع الأسرى قائلا: "لن يتم فرض وقف إطلاق نار دون عودة المخطوفين".

وأفاد هاجاري بأن إسرائيل ضربت ما يربو على 14 ألف هدف في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية المرتفعة منذ بدء الحرب. وأضاف أنه تم تحقيق نجاحات "لكن الحرب ستكون طويلة"، على حد زعمه.