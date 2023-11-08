أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير ثماني آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في المعارك البرية المندلعة في قطاع غزة.



وقالت القسام في سلسلة بيانات نقلتها وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام (تابع لمدينة بيت لاهيا) شمال مدينة غزة، بثلاثة قذائف من طراز الياسين 105.



وأضافت أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي الياسين 105.



وفي بيان ثالث، أفادت كتائب القسام بتدميرها دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.



ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام.



فيما منذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.