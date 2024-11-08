تحرير 38 محضرا لمخالفات صحية بالأسواق والمحال في حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

أكدت سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية نفذت حملة رقابة ميدانية على العديد من المنشآت الغذائية في دائرة مركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن تحرير 38 محضرًا لمخالفات صحية. تضمنت المخالفات عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى التحفظ على 50 كجم من المواد الغذائية بسبب تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

تأتي هذه الحملة في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، والتأكد من حمل العاملين للشهادات الصحية، وضمان سلامة تداول الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.