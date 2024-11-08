بتروجيت يتعادل مع مودرن سبورت في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرض فريق بتروجيت نتيجة التعادل الإيجابي مع مودرن سبورت بهدف لمثله في لقاء أقيم على ملعب "الكلية الحربية"، ضمن الأسبوع الثاني بمسابقة الدوري.

ويعتبر هذا التعادل هو الثاني لفريق بتروجيت بعد نتيجة مباراة الجولة الأولى ضد بيراميدز (1-1).

في المقابل، تعادل مودرن سبورت سلبيًا في الجولة الأولى مع إنبي.

أحداث المباراة شهدت إثارة كبيرة في الشوط الثاني خاصة من اللاعب علي زعزع والذي سجل هدف التقدم في الدقيقة (48)، كما نجح فريق بتروجيت من تحقيق التعادل عن طريق بدر موسى بتسديدى قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكاد أن يحصل فريق بتروجيت على ضربة جزاء إلا أن حكم المباراة ألغى القرار بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR).

وأصبح رصيد فريق بتروجيت (نقطتين) في المركز السابع، في المقابل ارتفع رصيد مودرن سبورت إلى (نقطتين) في المركز الثامن.

ومن المقرر أن يلعب بتروجيت في الجولة المقبلة ضد الإسماعيلي على ملعب "الإسماعيلية) يوم (24 نوفمبر) الجاري.

في المقابل، يستضيف فريق مودرن سبورت منافسه زد يوم (24 نوفمبر) الجاري في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.