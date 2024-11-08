الأمم المتحدة: المنتدى الحضري العالمي في مصر نقطة تحول تاريخية وتجاوز كل المقاييس

أعربت آناكلاوديا روسباخ هابيتات، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للأمم المتحدة، عن امتنانها العميق لجمهورية مصر العربية على استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة.

وأشادت خلال كلمتها الختامية للمنتدى الثاني عشر، مساء الجمعة، بالجهود المصرية الكبيرة التي بذلت لإنجاح المنتدى، قائلة إن «جهود مصر كانت دليلا واضحا على العمل الجبار الذي بذل لإخراج المنتدى في أفضل صورة، وأنا ممتنة للغاية، عظيم امتناني لمصر شكرا جزيلا».

وأضافت أن النسخة الحالية في مصر كانت نقطة تحول في رحلة المنتدى الحضري العالمي، موضحة أنها حطمت أرقام قياسية، ووصل المنتدى إلى أبعد مدى بمشاركة تجاوزت كل المقاييس، إذ سجل أكثر من 24 ألف مشارك من مختلف دول العالم في المنتدى الثاني عشر.

وأشارت إلى أن النسخة الحالية شهدت مشاركة 4 رؤساء، و60 وزيرا، و45 نائب وزير من 84 دولة، بالإضافة إلى 96 عمدة، وأكثر من 700 فعالية جانبية، بمشاركة تجاوزت 4500 مشارك على مدار 5 أيام.

ووجهت الشكر لجميع المشاركين على النتائج الإيجابية لهذه النسخة من المنتدى، التي ركزت على أجندة العمل المحلي، مؤكدة أن الوقت قد حان لإعطاء الحكومات المحلية دورا أكبر؛ نظرًا لتأثيرها الكبير على جودة الحياة.

ونوهت أن النسخة الحالية سلطت الضوء على الحاجة إلى التمويل، وعدد من القضايا المهمة، مثل حاجة الحكومات المحلية للتعامل مع قضايا السكن والتوسع العمراني، في ظل تزايد عدد السكان، ومعاناة 3 مليارات شخص من أشكال مختلفة من السكن غير الملائم.