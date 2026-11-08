النيابة اليابانية توجه اتهامًا رسميًا لجندي أمريكي بقتل امرأة في أوكيناوا

احتجاجات على الوجود العسكري الأمريكي في اليابان

وجهت النيابة العامة اليابانية اتهامًا رسميًا إلى جندي من مشاة البحرية الأمريكية، يُشتبه في تورطه بقتل امرأة يابانية وسرقتها في جزيرة أوكيناوا، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا وجدّدت الاحتجاجات على الوجود العسكري الأمريكي في اليابان.

وذكرت شبكة "سي أن أن"، أن الجندي، ديفين جاكوب بالارد "20عامًا"، برتبة عريف أول ويخدم ضمن قوة مشاة البحرية الأمريكية الثالثة المتمركزة في قاعدة فوتينما الجوية، يواجه اتهامات بقتل امرأة شابة تُدعى آنا، خنقًا باستخدام سلك هاتف داخل غرفة بأحد الفنادق في مدينة ناها، عاصمة أوكيناوا، إلى جانب سرقة حقيبتها التي كانت تحتوي على محفظة.

وعُثر على ياجي فاقدة للوعي داخل غرفتها صباح الثالث من أكتوبر الجاري، قبل إعلان وفاتها في موقع الحادث، فيما أكدت الشرطة اليابانية أن سبب الوفاة هو الاختناق. وأُلقي القبض على بالارد بعد أقل من 24 ساعة من اكتشاف الجريمة، أثناء تجوله في المدينة.

وبحسب سي أن أن، لم تكشف النيابة اليابانية عما إذا كان المتهم قد اعترف بالتهم أو أنكرها، فيما سبق أن أبلغت الشرطة الشبكة بأنه نفى الاتهامات. ولم يتضح حتى الآن من سيمثله قانونيًا أمام القضاء.

من جانبها، قالت عائلة الضحية، في بيان، إنها تأمل أن يواجه الجاني الحقيقي مسئولية ما ارتكبه وأن يعوّض عن فعلته، مضيفة أن حياة ياغي انتهت في سن مبكرة لم تتجاوز 39 عامًا.

• احتجاجات وغضب ياباني

وأعادت القضية تسليط الضوء على التوترات المستمرة في أوكيناوا بسبب الوجود العسكري الأمريكي، حيث تستضيف الجزيرة عددًا من المنشآت العسكرية الأمريكية، ويعيش فيها نحو 30 ألف جندي أمريكي وأفراد أسرهم.

وأثارت الواقعة إدانات واسعة من مسئولين يابانيين، من بينهم رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أعلنت أن حكومتها قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى الجانب الأمريكي، مطالبة بتشديد الانضباط بين أفراد القوات الأمريكية واتخاذ إجراءات شاملة لمنع تكرار الجرائم والحوادث.

كما انتقد حاكم أوكيناوا، جينتا كوجا، ما وصفه بعدم فاعلية جهود الجيش الأمريكي في الحفاظ على الانضباط وتوعية أفراده.

وعقب توقيف الجندي، فرضت القوات الأمريكية حظر تجول لمدة شهر على جنودها في الجزيرة، وألزمتهم بالخضوع لتدريبات تتعلق بالانضباط والمسئوليات المترتبة على وجودهم داخل المجتمع المحلي.

• سجل من الحوادث السابقة

ولا تُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في أوكيناوا، ففي العام الماضي، حُكم على جندي المارينز الأمريكي جاميل كلايتون بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بخنق امرأة والاعتداء عليها جنسيًا.

يذكر أن في عام 2024، صدر حكم بالسجن خمس سنوات على فرد من القوات الجوية الأمريكية، بعد إدانته باختطاف واغتصاب فتاة قاصر.

كما شهدت الجزيرة عام 2016 مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، للمطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، عقب مقتل امرأة محلية على يد موظف مدني يعمل في قاعدة كادينا الجوية الأمريكية.