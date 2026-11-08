الأقصر توقف استقبال طلبات تقييم التأثير البيئي ورقيا وتُلزم بتقديمها إلكترونيا

أعلنت محافظة الأقصر، بدء تفعيل المنظومة الرقمية لاستقبال طلبات تقييم التأثير البيئي ونماذج التصنيف البيئي، مع وقف استلام الطلبات الورقية اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، تنفيذًا لقرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة رقم 653 لسنة 2026.

وأوضح المهندس محمد رضوان، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر -وفق بيان صادر اليوم الأحد- أن المنظومة الجديدة تلزم الجهات والمنشآت بتقديم وتسجيل جميع طلبات تقييم التأثير البيئي ونماذج التصنيف والمستندات المرتبطة بها إلكترونيًا.

وأكد رضوان أنه لن يتم الاعتداد بأي دراسة أو نموذج أو مستند أو بيانات متعلقة بالطلبات ما لم تُقدم وتُرفع عبر المنظومة الرقمية، مشيرًا إلى التنسيق مع جهاز شؤون البيئة لتفعيل الحسابات الإلكترونية الخاصة بكل جهة وتحديد المسئول عن إدارة الحساب.

وأضاف أن صاحب المنشأة سيتم إخطاره بنتيجة التقييم من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، مع إتاحة التواصل مع جهاز شئون البيئة عبر البريد الإلكتروني المخصص للمنظومة لتقديم الاستفسارات.

وأشار إلى أن الخطوة في إطار تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الحكومي.