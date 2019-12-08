ارتفاع عدد ضحايا اندلاع حريق بجامعة فنية في جنوب أوكرانيا إلى 10 قتلى

ارتفع عدد ضحايا اندلاع حريق بجامعة فنية بمدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا إلى عشرة قتلى.

وكان رجال الإنقاذ انتشلوا مطلع الأسبوع خمس جثث من أسفل حطام المبنى، بحسب ما قالته قوة الدفاع المدني اليوم الأحد، وبالإضافة لذلك، توفى أحد رجال الانقاذ المصابين.

ولم يتضح بعد عدد الذين لم يتم العثور عليهم بعد الحريق الذي اندلع الأربعاء الماضي، ويبحث رجال الانقاذ عن مزيد من الضحايا أسفل المبني المتضرر بصورة كبيرة اليوم.

وكانت السلطات أعلنت، أمس الأول الجمعة، أنه يعتقد أن 11 شخصًا حوصروا أسفل الانقاذ.

وأصيب أكثر من 30 شخصًا في الحريق، وتعتقد الشرطة أن يكون الحرق العمد أو تحميل خطوط الكهرباء أكبر من سعتها هو السبب وراء اندلاع الحريق.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم حدادا في أنحاء البلاد.