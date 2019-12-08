العثور على جثة شخص متعفنة داخل منزله بالإسماعيلية

قرر المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر عليه في منزله بمنطقة الكيلو 7 بمركز أبوصوير بالإسماعيلية فى حالة تعفن ومربوط بحبل من منطقة الصدر والوسط ومعلق بسقف حجرته.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهل وجيران المتوفى.

تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من قسم شرطة أبوصوير بورود بلاغ من سكان منطقة العطارة بخروج رائحة كريهة من منزل جارهم، ويدعى عماد «أ س ٤٥ عام موظف بشركة كهرباء القناة».

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وبفتح المنزل تبين وجود جثة الشخص المذكور مربوطة بحبل من منطقة الوسط ومعلق بسقف الغرفة.

وأكد أهل المتوفى أمام النيابة أنه منفصل عن زوجته وأبنائه المقيمين بالشرقية منذ 6 سنوات، أصيب خلالها باكتئاب شديد ولكنه تعافى منذ فترة، وكان فى زيارة أولاده الأسبوع الماضي لتقديم كسوة الشتاء لهم ثم اختفى حتى ظهرت رائحة كريهة من منزله.