وزير الزراعة الألماني الجديد يتوجه إلى قصر الرئاسة على متن دراجة كهربائية

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على متن دراجة كهربائية، توجه وزير الزراعة الألماني الجديد جيم أوزديمير اليوم الأربعاء إلى قصر الرئاسة في العاصمة برلين؛ لحضور مراسم تعيين الحكومة الجديدة من قبل الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير.

في المقابل، توجه كل زملاء أوزديمير في الحكومة الجديدة إلى القصر الرئاسي (بيلفو) بسياراتهم الرسمية الفارهة.

وفي أعقاب مراسم التعيين، واصل الرئيس الأسبق لحزب الخضر رحلته بالدراجة إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية.

وأظهرت صور تلفزيونية أوزديمير وهو يثبت ببساطة وثيقة التعيين المسلمة له من الرئيس في حامل الأمتعة في الدراجة.

وكان أوزديمير (55 عاما) يضع على رأسه خوذة أثناء قيادة الدراجة.