شريف عامر يرد على منتقديه لاستضافة بطل كليب «شيماء»: أتعامل مع كل الظواهر

ردّ الإعلامي شريف عامر، على انتقادات حادة تعرض لها في أعقاب استضافته بطل كليب "شيماء" الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال خلال برنامجه "يحدث في مصر" على شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إنه يتعامل مع كل الظواهر والموضوعات القائمة على الساحة حتى وإن كانت غير مهمة لبعض الفئات من الجمهور.

وأضاف أن انتشار مثل هذه الظواهر سبب ضعف التعليم، مؤكّدًا أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تطوير التعليم ضمن مشروع قومي كبير ومن ثم تتغير الثقافة.

وأوضح أن الاعتراف بالظاهرة ومناقشتها هو ما يؤدي للتشخيص بشكل صحيح، لافتًا إلى أن الوعي يعتمد على النقاش ورصد المشكلات ومحاولة وضع حلول لها.

وحذّر من تجاهل مثل هذه الظواهر قد يدفع الشاب إلى أن يتحول إلى متطرف أو يصبح رافضًا للمجتمع بأكمله.