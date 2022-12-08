يوسف الحسيني: ضباط الجيش والشرطة مش بيفكروا غير في أمن المواطن والحدود

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ضباط الجيش والشرطة كل وظيفتهم حماية الوطن مهما كلفتهم الظروف.

وأضاف خلال برنامجه "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء: "ظباط الجيش والشرطة مش بيفكروا غير في أمن المواطن والحدود.. بيحموا البلد مهما كان الثمن".

وأشار بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفقد إجراءات كشف الهيئة على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية.

ونوه بأن الرئيس مهتم بالتعرف على عقيلات الطلبة، ويولي اهتماما بالمناقشة معهم والتعرف على مدى وعيهم.

ولفت إلى أن الرئيس مهتم للغاية بجيل الشباب، ومهتم كذلك بالشباب الذين سيصبحون ضباطا بعد سنوات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كل البيانات الخاصة بكل طالب، والدرجات التى تحصل عليها وصولاً لكشف الهيئة.