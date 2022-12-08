بريطانيا: بدء تداول عملات معدنية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

يبدأ اليوم الخميس تداول أول عملات معدنية تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في مكاتب البريد بأنحاء المملكة المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن صورة الملك ستظهر لأول مرة على الجانب الخلفي للعملة المعدنية فئة 50 بنس.



وتم إصدار نسخة تذكارية للعملة في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى ولوج عدد قياسي من الزائرين على الموقع الإلكتروني لدار سك العملة الملكية في الساعات الأربع والعشرين التالية.



وسيتم تداول نحو 6ر9 مليون قطعة نقدية فئة 50 بنس في نهاية المطاف، بما يتماشى مع الطلب.



وقالت ريبيكا مورجان، مديرة خدمات الجمع بدار سك العملة الملكية البريطانية: "يمثل اليوم عهدا جديدا لسك العملات في المملكة المتحدة، مع ظهور صورة الملك تشارلز الثالث على العملة المعدنية فئة 50 بنس".



وقالت مورجان: "إنها فرصة رائعة لهواة جمع العملات لإضافة العملة الجديدة إلى مجموعاتهم".



وأضافت: "تولت دار سك العملة الملكية صنع العملات المعدنية التي تحمل صورة ملك بريطانيا لأكثر من 1100 عام، ونحن فخورون بمواصلة هذا التقليد في عهد الملك تشارلز الثالث".