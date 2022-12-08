بوريل: حرب أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحرب الروسية على أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل وأظهرت أنه يفتقر لقدرات "حيوية" للدفاع عن حدوده.

وأشار بوريل - خلال مؤتمر صحفي في بروكسل - إلى أن هذه الحرب ضد أوكرانيا مثلت إنذارا كبيرا للكثيرين، مبينا أن المخزونات العسكرية للتكتل تستنفد بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24 " مساء اليوم /الخميس/.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدرك أنه يفتقر إلى قدرات دفاعية حيوية، لافتا إلى أن تلك القدرات يحتاجها الاتحاد للدفاع عن نفسه من مستويات تهديد أعلى.

ورأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يواجه تهديدات حقيقية، ومن المحتمل أن تتفاقم.