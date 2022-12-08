افتتاح مركز محمود عثمان لنظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة قناة السويس

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمهندس محمود عثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان اليوم /الأربعاء/ مركز محمود عثمان لنظم المعلومات الجغرافية والاستشارات والتدريب.

وذكرت جامعة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن مندور تفقد مركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشارات والتدريب بمقره الجديد بالمباني الجديدة لكلية الآداب.

وأكد رئيس الجامعة أن المركز يضم 42 جهاز بأحدث التقنيات ويقدم خدماته لـ 3 آلاف طالب وطالبة، كما قدم المركز مجموعة متميزة من الدورات خلال شهر ونصف منذ افتتاحه بالمقر الجديد في الاستشعار عن بعد والنظم والمساحة تدرب خلالها 250 طالب وطالبة.

وأشار مندور أن المركز جاء بتكلفة بلغت مليونين ونصف مليون جنيه معربا عن شكره للمهندس محمود عثمان لمبادرته بإنشاء وتطوير المركز